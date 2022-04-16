РоSSияне депортируют людей из оккупированного Изюма в РоSSию
Люди не хотели ехать несмотря на дезинформацию о "падении" Киева, информирует
РоSSийские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами организовали принудительную депортацию из города Изюм Харьковской области. Известно о более 50 принудительно вывезенных в РоSSию горожан. Об этом сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник на своей странице
Он рассказал, что люди отказывались добровольно уезжать даже при условии полной информационной изоляции и дезинформации со стороны оккупантов, которые рассказывали о "падении" Киева и Харькова. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска "Чугуновка" и двинулись в неизвестном направлении.
Родственников граждан, ставших жертвами случаев депортации из Изюма в РФ, просят немедленно сообщать об этом в полицию. Выходящим на связь рекомендуют с возможностью избегать контактов с вооруженными людьми, не сообщать персональную информацию о себе или членах семьи, не подписывать документы и не давать никому паспорта.
"Безусловно, это преступление против человечности, и все его организаторы и исполнители должны быть наказаны строже, по законам военного времени", - заявляет Стрельник.
Также он подчеркнул, что местным жителям предлагали самостоятельно уехать в РоSSию, но абсолютное большинство отказывалось ехать в РФ даже несмотря на постоянную угрозу обстрела.