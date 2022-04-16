РоSSияне депортируют людей из оккупированного Изюма в РоSSию

РоSSийские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами организовали принудительную депортацию из города Изюм Харьковской области. Известно о более 50 принудительно вывезенных в РоSSию горожан. Об этом сообщил начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник на своей странице Facebook .

Он рассказал, что люди отказывались добровольно уезжать даже при условии полной информационной изоляции и дезинформации со стороны оккупантов, которые рассказывали о "падении" Киева и Харькова. Автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска "Чугуновка" и двинулись в неизвестном направлении.

Родственников граждан, ставших жертвами случаев депортации из Изюма в РФ , просят немедленно сообщать об этом в полицию. Выходящим на связь рекомендуют с возможностью избегать контактов с вооруженными людьми, не сообщать персональную информацию о себе или членах семьи, не подписывать документы и не давать никому паспорта.

"Безусловно, это преступление против человечности, и все его организаторы и исполнители должны быть наказаны строже, по законам военного времени", - заявляет Стрельник.