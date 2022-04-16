Медведчука будут содержать под стражей

Виктор Медведчук, который благодаря успешной спецоперации СБУ был задержан после побега из-под домашнего ареста, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял следственный судья Лычаковского районного суда Львова.

Заочно это решение было уже вынесено 18 марта, когда был установлен факт, что Медведчук нарушил свои обязательства и скрылся в неизвестном направлении из своего дома. 16 апреля содержание под стражей судья оставил в силе, без определения размера залога.

«По ходатайству сторон уголовного производства с целью обеспечения безопасности участников производства, в том числе подозреваемого, о чем им было подано заявление, рассмотрение данного ходатайства осуществлено следственным судьей в порядке положений ст. 336 УПК Украины в режиме видеоконференции во время трансляции из другого помещения. На указанное определение суда подозреваемый и защитник вправе подать апелляционную жалобу», — говорится в постановлении.