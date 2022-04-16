Мэр Лозовой призвал жителей города срочно эвакуироваться

Мэр Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей города срочно эвакуироваться из-за увеличения угрозы ракетных обстрелов.

Сначала он разместил короткое текстовое сообщение в социальных сетях, но после предположений о взломе страниц записал видеоролик, в котором призвал выехать из Лозовой поездом или автобусами.

«Я вам уже напоминал в течение 10 дней, что есть соответствующие угрозы. На сегодняшний день наземной угрозы нет, но есть вероятность роста ракетных обстрелов нашего города, а также бомбардировок. Поэтому не паникуйте, поставлен будет (в график) поезд Лозовая – Хмельницкий в полшестого вечера, а также эвакуационные автобусы, которые отбудут в город Павлоград (Днепропетровской области), там нас встретят. Тот, кто хочет – уезжайте», – сказал мэр.

Отметим, что Лозовая – большой железнодорожный узел в Харьковской области. До войны население города составляло до 70 тысяч человек.

Напомним, что россияне сорвали эвакуацию из Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека. В общей сложности из Луганской области в субботу, 16 апреля, удалось вывезти более 70 мирных жителей.

В целом, за время войны "Укрзализныця" бесплатно эвакуировала поездами почти 4 млн человек. 300 тысяч из них удалось вывезти гуманитарными коридорами.