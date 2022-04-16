В Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военные

Это не единственный "прощальный сюрприз" от оккупантов, информирует ZN.ua.

В Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военные
© unsplash/scottrodgerson

После роSSийских военных в Сумской области в селе Белка обнаружили остатки химического оружия — зарин и другие вещества. Об этом в эфире Украинского радио рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", - заявил городской голова.

Он также добавил, что за месяц, который оккупанты находились в Тростянце, они расставили на территории много своих растяжек, заминировали немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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