В Сумской области нашли зарин, который оставили роSSийские военные

После роSSийских военных в Сумской области в селе Белка обнаружили остатки химического оружия — зарин и другие вещества. Об этом в эфире Украинского радио рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву , или по Полтаве, или по другим городам", - заявил городской голова.

Он также добавил, что за месяц, который оккупанты находились в Тростянце, они расставили на территории много своих растяжек, заминировали немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.