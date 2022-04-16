Суд во Львове отправил Медведчука под арест

Суд во Львове изменил меру пресечения лидеру "Оппозиционной платформы - За Жизнь" народному депутату Виктору Медведчуку.

Кума президента РФ Путина отправили под арест без альтернативы залога, сообщает Радио Свобода.

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене, он находился под домашним арестом, а 27 февраля сбежал из-под него.

18 марта Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал Медведчука.

12 апреля СБУ задержала Медведчука.

Комментируя задержание, советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что Медведчуку, чтобы выжить, надо спрятаться в украинской тюрьме.

Президент Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность обменять Виктора Медведчука на украинцев, захваченных в плен роSSийскими оккупационными войсками. Глава государства заявил, что если тот "сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени".

13 апреля суд арестовал еще 154 объекта имущества подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В Верховной Раде заявили, что в случае вынесения судом официального приговора нардепу, Медведчука лишат депутатского мандата.