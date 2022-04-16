Хватит "сосать" у Путина: фото мощной акции у посольства РФ в Вильнюсе

Сегодня, 16 апреля, в столице Литвы Вильнюсе состоялась акция протеста у посольства страны-агрессора РоSSии, с помощью которой женщины привлекают внимание к бесчеловечным издевательствам россиян над украинками - изнасилованиям и убийствам. На прошлой неделе такая же акция прошла в Таллинне (Эстония), где женщины стояли с "окровавленными" ногами, связанными руками и пакетами на голове.

Об этом сообщили в литовском издании Delfi, информирует Апостроф .

Литовки собрались у посольства страны-террориста РоSSии, чтобы проявить солидарность с украинками и привлечь внимание мира к жестокости роSSийских оккупантов.

"Новости из Украины об изнасилованных женщинах, девочках и даже младенцах уже становятся повседневностью. Мы читаем отчеты о жестоких способах, которыми роSSийские солдаты удовлетворяют свои зверские потребности, несмотря на боль, жизнь и автономию другого человека. Они относятся к людям хуже, чем к тряпкам. , позволяют себе обращаться с телами, как только вздумается. Насилуют и убивают. Мы не забудем и не простим", - сказала одна из организаторов акции Неринга Буткуте.

В Вильнюсе, как и в Таллинне, женщины стояли с "окровавленными" ногами, с пакетами на головах, а некоторые с колясками или мягкими игрушками. Также литовки выразили надежду, что женщины по всему миру найдут в себе смелость протестовать против жестоких военных преступлениях, совершенных роSSийскими оккупантами.

"Мы хотим подчеркнуть, что в тени сексуального насилия ужасные травмы испытывают дети этих женщин. Шлейф этого жестокого поведения тянется десятилетиями, врастет в коллективное подсознание, постоянно напоминая о боли, поэтому мы продолжаем инициативу таллинских женщин и хотим, чтобы у других стран хватило смети. свою поддержку", - подчеркнула Буткуте.

Во время акции также состоялся сбор средств для покупки таблеток экстренной контрацепции и препаратов от передаваемых половым путем инфекций, чтобы отправить их женщинам в Украину, пострадавшим от сексуального насилия.