Росия хочет захватить как можно больше территорий Украины для усиления позиции на переговорах, – Зеленский
О дипломатии можно думать по окончании войны.
РоSSийская Федерация хочет захватить больше украинских территорий, чтобы усилить свою позицию на переговорах.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским медиа, сообщает Lb.ua.
“Они хотят забрать какую-нибудь нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь такое давление. Тогда это не о дипломатии. А зачем вы тогда встречаетесь? Для меня это непонятно. Зачем я буду встречаться, если их желание захватить все государство? Ну так пусть захватывают. А зачем им со мной говорить о чем?”, – сказал президент.
По мнению Зеленского, о дипломатии можно думать по завершении войны.
“Нам нужно найти модель, которая, может, даже сегодня не даст ответ на то, что с этим (Донбассом, – ред.) делать сегодня, но точно всех отрезвит, по крайней мере, их. Когда окончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии. А они хотят решать дипломатический вопрос, когда идет война”, – сказал глава государства.
Он добавил, что разговоры о любом нейтральном статусе должны происходить только после отвода роSSийских войск и техники.
Напомним, Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.