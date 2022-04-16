Росия хочет захватить как можно больше территорий Украины для усиления позиции на переговорах, – Зеленский

РоSSийская Федерация хочет захватить больше украинских территорий, чтобы усилить свою позицию на переговорах.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским медиа, сообщает Lb.ua.

“Они хотят забрать какую-нибудь нашу территорию, оккупировать побольше, чтобы иметь такое давление. Тогда это не о дипломатии. А зачем вы тогда встречаетесь? Для меня это непонятно. Зачем я буду встречаться, если их желание захватить все государство? Ну так пусть захватывают. А зачем им со мной говорить о чем?”, – сказал президент.

По мнению Зеленского, о дипломатии можно думать по завершении войны.

“Нам нужно найти модель, которая, может, даже сегодня не даст ответ на то, что с этим (Донбассом, – ред.) делать сегодня, но точно всех отрезвит, по крайней мере, их. Когда окончатся боевые действия и война, тогда можно будет думать о дипломатии. А они хотят решать дипломатический вопрос, когда идет война”, – сказал глава государства.

Он добавил, что разговоры о любом нейтральном статусе должны происходить только после отвода роSSийских войск и техники.