?ГУР Минобороны обнародовало список разведчиков из Калининграда, совершивших военные преступления против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило список военнослужащих 1237-го центра стратегической радиоэлектронной разведки, совершивших военные преступления против народа Украины.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", – говорится в сообщении на странице ГУР в фейсбуке.

Список обнародован на сайте ведомства. В нем – данные 157 военных 1237-го центра стратегической радиоэлектронной разведки (особого назначения) ГУ ГШ ВС РФ , воинская часть 25137, г. Калининград, ул. Дзержинского 152, ВХ №45; г. Черняховск.

Список личного состава представлен по состоянию на февраль 2022 года.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны получило список военнослужащих ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу, участвовавших в геноциде в Киевской области.