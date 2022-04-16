Саперы обследовали поселок в Киевской области: найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек (фото)
Боеприпасы были обнаружены за один день.
Продолжается разминирование населённых пунктов Киевской области.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, вчера только вблизи одного из поселков саперы Нацгвардии обследовали 8 гектаров территории.
Найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек.
"В случае обнаружения подозрительных предметов просим граждан сохранять спокойствие и немедленно сообщить о находке представителям Национальной полиции Украины или позвонить по номерам 101, 102", - говорится в сообщении.
Напомним, на заседании 15 апреля Кабмин утвердил первоочередные меры по противоминной деятельности, разработанные Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в Украине необходимо увеличить количество специалистов-взрывотехников.