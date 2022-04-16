Саперы обследовали поселок в Киевской области: найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек (фото)

Боеприпасы были обнаружены за один день.

Продолжается разминирование населённых пунктов Киевской области.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, вчера только вблизи одного из поселков саперы Нацгвардии обследовали 8 гектаров территории.

Найдены десятки снарядов, гранат, мин и растяжек.

"В случае обнаружения подозрительных предметов просим граждан сохранять спокойствие и немедленно сообщить о находке представителям Национальной полиции Украины или позвонить по номерам 101, 102", - говорится в сообщении.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Напомним, на заседании 15 апреля Кабмин утвердил первоочередные меры по противоминной деятельности, разработанные Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в Украине необходимо увеличить количество специалистов-взрывотехников.