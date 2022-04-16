Во Львове демонтировали советскую символику на холме Славы

С мемориала сняли советскую звезду.

Во Львове демонтировали советскую символику на холме Славы
Фото: Андрій Москаленко

Во Львове, на территории мемориального комплекса Холм Славы, демонтировали советскую символику.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Теперь их передадут музею "Территория террора".

Напомним, что Холм Славы - мемориальный комплекс, где похоронены роSSийские и советские военные, погибшие в годы Первой и Второй мировой войны.

В 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено.

2 февраля 2019 года были демонтированы пять горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и переданы в музей "Территория террора", а 3 марта была снесена сама стела.

Напомним, что 27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что РоSSия делает все, чтобы на территории нашей страны произошла "дерусификация".

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