Смертельный удар оккупантов по Харькову: спасатели показали фото и видео последствий

Сегодня, 16 апреля, после вражеского ракетного удара по жилому кварталу Харькова загорелся масштабный пожар в административном здании Основянского района. Его ликвидировали харьковские спасатели, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Загорелись конструктивные элементы пятиэтажного административного здания на общей площади около 1500 кв.м, а также 9 автомобилей. В результате взрыва погиб один человек, еще 18 пострадали. А само здание потерпело серьезные разрушения.

Спасатели локализовали пожар в 12:18, а ликвидировали в 14:37.

"На месте работало около 50 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Удалось эвакуировать 65 человек из поврежденного и соседних зданий, а также находящихся рядом жилых домов", - пишут в ГСЧС.