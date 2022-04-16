Мэр Лозовой призвал горожан выехать из города

Есть угроза ракетных ударов.

Мэр Лозовой призвал горожан выехать из города
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Городской голова Лозовой Харьковской области Сергей Зеленский призвал жителей города срочно уехать из-за угрозы ракетных ударов со стороны РФ.

"Внимание, лозовчане! Прошу срочно отъехать поезд Лозова-Хмельницкий в 17.30.",- отметил Зеленский в Facebook.

Зеленский посоветовал жителям переехать в более безопасные места из-за угрозы ракетных ударов.

Харьковская ОВА неоднократно заявляла о необходимости эвакуировать жителей Барвенково и Лозовой.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по состоянию на 11 апреля из Лозовой выехало около 30 тысяч человек и столько же там оставалось.


Анна Конюченко, ZN.ua

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