Враг постарается выйти на административные границы Херсонщины, - ОК "Юг"

Общие потери врага за ночь 16 апреля составили на юге 14 человек и 4 единицы техники.

Враг постарается выйти на административные границы Херсонщины, - ОК "Юг"
Фото: Facebook/Херсонский областной совет

Ввиду пребывания в акватории Черного моря группировки роSSийских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами уровень угрозы ракетных ударов остается высоким.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

"На Николаевщине и в Херсонской области противник продолжает меры по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", – говорится в сообщении.

Ночью враг обстреливал наши позиции и населенные пункты, используя танки, БМП и артиллерию. Ракетными ударами поражены различные объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей. Общие потери врага только за эту ночь составили 14 рашистов и 4 единицы техники.

Напомним, что Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту совершения местным жителем государственной измены. Он производил корректировку вражеского огня.

Также уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Херсоне роSSийские оккупанты продолжают похищать людей, не согласных с оккупацией. Для этого они создали аналог донецких застенков "Изоляция".

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