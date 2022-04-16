РоSSийские оккупанты планируют провести "референдум" в Херсонской области в начале мая

Военные РФ не оставляют намерений создать на Херсонщине так называемую "ХНР" и уже готовятся к проведению псевдореферендума. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook .

По ее словам, россияне хотят использовать схему, по которой проводили так называемые "референдумы" в 2014 году на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, "когда вместо любого выявления власти народа была создана только картинка для роSSийского телевидения".

Денисова отметила, что, по информации свидетелей, оккупанты печатают соответствующие "бюллетени" в типографии города Новая Каховка.

"Очевидно, все протоколы о результатах «голосования» будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", — добавила обмудсмен.

Псевдореферендум собираются провести с 1 по 10 мая 2022 года, закрыв в этот период Херсон на въезд и выезд и отключив всю связь.

"Провести «референдум» захватчикам будет сложно, ведь героическое население всей Херсонщины продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами «Херсон - это Украина!», несмотря на применение рашистами оружия и силового разгона митингов", - подчеркнула Денисова.