«Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде», - СБУ перехватило разговор о проблемах с «кадрами» в армии РФ

«Собрали сброд по всему Ростову».

«Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде», - СБУ перехватило разговор о проблемах с «кадрами» в армии РФ
© unsplash/tengyart

РоSSия терпит в Украине тяжелые потери, а поэтому для пополнения своего войска не гнушается никем. Об этом сообщает Госспецсвязи Украины со ссылкой на перехват разговора роSSийских захватчиков, осуществленный Службой безопасности Украины.

Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…», - цитирует разговор Госспецсвязи.

По словам одного из собеседников, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабежей. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Прямо на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародрят сами у себя!» – возмущается инструктор.

Напомним, план роSSийских оккупантов мобилизовать 26 000 «резервистов» с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей фактически потерпел фиаско. Как сообщает Главное управление разведки Украины, мужчины призывного возраста этого региона всячески избегают «призыва», не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.

По материалам: Госспецсвязи /

Лия Ильченко, ZN.ua

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