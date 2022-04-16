«Наркоманы, деды и проститутки в мужском виде», - СБУ перехватило разговор о проблемах с «кадрами» в армии РФ
«Собрали сброд по всему Ростову».
РоSSия терпит в Украине тяжелые потери, а поэтому для пополнения своего войска не гнушается никем. Об этом сообщает Госспецсвязи Украины со ссылкой на перехват разговора роSSийских захватчиков,
Так, один из военных инструкторов РФ жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.
«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде…», - цитирует разговор Госспецсвязи.
По словам одного из собеседников, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабежей. Причем прямо на тренировочных базах РФ.
«Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был… Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*б из них уже разбирает катер! Прямо на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародрят сами у себя!» – возмущается инструктор.
Напомним, план роSSийских оккупантов мобилизовать 26 000 «резервистов» с территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей фактически потерпел фиаско. Как сообщает Главное управление разведки Украины, мужчины призывного возраста этого региона всячески избегают «призыва», не желая становиться «пушечным мясом» в армии оккупанта.