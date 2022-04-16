За минувшие сутки в Николаевской области оккупанты ранили 39 человек

Одна из ракет прилетела на территорию онкологической больницы.

За сутки, 15 апреля, на Николаевщине оккупанты ранили 39 человек. Большинство из них – гражданские. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Об этом сообщила в Телеграмм глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Обстреливали жилые кварталы Николаева, в которых нет военных объектов. Одна из ракет прилетела на территорию Николаевской областной онкологической больницы.

16 апреля оккупанты продолжают наносить удары. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения города. Они получают необходимую помощь. Утром в николаевских больницах находились 302 человека, пострадавших от атак роSSийских оккупантов.

Напомним, что 15 апреля роSSийские военные попали в Николаеве в отделение "Новой почты". Пострадали три человека.

Также россияне обстреляли в Николаеве церковь и другие гражданские объекты. Обстрел велся запрещенными кассетными боеприпасами.