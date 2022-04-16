Актуальная карта боевых действий в Украине на 16 апреля

РоSSийские войска не оставляют попыток прорваться вглубь Донбасса и на территориях Херсонской, а также Николаевской областях, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы Министерством обороны Великобритании.

В частности, силовое ведомство опубликовало свежую карту боевых действий в Украине по состоянию на 16 апреля.

По данным Минобороны Великобритании, активные боевые действия продолжаются на Донбассе, в Харьковской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Судя по данным ведомства, ВС РФ пытаются прорваться в районе Изюма Харьковской области для окружения группировки Сил Операции объединенных сил.

Помимо этого, в течение суток продолжались артиллерийские и авиаудары по осажденному Мариуполю, в котором продолжают держать оборону украинские военнослужащие.

Министерство обороны Великобритании на актуальной карте боевых действий также обозначило места последних обстрелов со стороны ВС РФ, в том числе по Киеву.


Богдан Соловьев, Апостроф

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