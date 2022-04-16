РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"

РоSSия стянула войска к границе с Финляндией, финны ответили: "Это только разведгруппа"

Финны решили подшутить над россиянами, которые угрожают Финляндии войной, показав свои "тракторные войска", которые прославились на весь мир в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищают от роSSийских оккупантов. А недавно россия решила начать угрожать Финляндии, которая собралась вступить в НАТО. Оккупант стянул войска к границе с финнами, чем насмешил людей, которые решили подколоть россию. "ИнформНапалм" опубликовал кадры с "тракторными войсками" в Финляндии.

"Финляндия высмеивает россию, которая накануне сделала аналогичное видео с движением береговых комплексов к границе. «Тракторные войска» Украины стали международным брендом, который забирает с полей роSSийскую технику. Уважение к финнам!", - написано было в публикации.

Пользователи сразу начали обшучивать данное видео:

"Прекрасно", "Это была только начальная разведгруппа, часть сил находится в "Тори", как здесь говорят", "Страшные вещи".

#Finland makes fun of #Russia, which made a similar video the day before with the movement of coastal complexes to the border. 'Tractor troops' of Ukraine have become an international brand that takes Russian equipment from the fields. Respect for Finns! https://t.co/FL2zhyJG1Q pic.twitter.com/CAeM1OG65p

— InformNapalm (@InformNapalm) April 16, 2022



Артём Батечко, politeka.net

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