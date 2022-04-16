Специалистов Росатома, прибывших на оккупированную Запорожскую АЭС, послали за роSSийским кораблем

На захваченную роSSийскими войсками Запорожскую атомную электростанцию прибыла бригада роSSийского Росатома, эмоционально встреченная специалистами украинской станции. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

«На Запорожскую атомную электростанцию прибыла очередная бригада росатомовских «туристов» во главе с главным инженером Ростовской АЭС Андреем Горбуновым. Работники «Энергоатома» на этот факт отреагировали кратко и эмоционально: Горбунова, Лихачева (гендиректора Росатома) и иже с ними послали за роSSийским кораблем Москва», - говорится в сообщении.

«Пока целы», – добавили в «Энергоатоме».

Как говорится в сообщении, «пришельцы» не объяснили цели визита.

«Они приехали на смену предыдущей бригаде. То ли опять «для обеспечения безопасности украинской станции», то ли просто как туристы. Посмотреть на величественную станцию, крупнейшую в Европе. В РоSSии же таких нет», - отметили в «Энергоатоме».