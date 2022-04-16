РоSSия ночью снова обстреляла Киев и окрестности города

РоSSийская Федерация ночью нанесла удары по Киеву . Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Кличко обратился к жителям и призвал их не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"А тех киевлян, которые раньше уехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах", – добавил городской голова.

Напомним, Минобороны РФ снова угрожает нанести удары по "центрам принятия решений", среди которых - Киев .

На территории Киевской, а также Черниговской областей роSSийских подразделений нет – их частично выбили, частично они отошли сами. Эти подразделения перебросили на восток Украины. В Минобороны считают, что вопрос наступления на столицу зависит от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.