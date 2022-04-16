Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб и 18 пострадали

На месте работают спасатели.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб и 18 пострадали
© Верховный Суд

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов.

"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте", - отметил Синегубов в Telegram.

Он отметил, что сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия.

Глава ОВА призвал жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги, поскольку враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы.


Анна Конюченко, ZN.ua

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