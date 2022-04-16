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2022-04-16
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: один человек погиб и 18 пострадали
На месте работают спасатели.
© Верховный Суд
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что в один из центральных районов города Харьков попала ракета оккупантов.
"18 человек травмированы и госпитализированы в медицинские учреждения. К сожалению, 1 человек погиб на месте", - отметил Синегубов в
Он отметил, что сейчас спасатели работают в усиленном режиме, чтобы устранить последствия.
Глава ОВА призвал жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги, поскольку враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы.
Анна Конюченко, ZN.ua