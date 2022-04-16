Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"

полиция, копы, патрульные

Стало известно, что вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вел себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти.

Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, его остановили, чтобы провести проверку.

В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророSSийских лозунгов и переписку с роSSийскими абонентами.
Кроме того, сегодня ночью в Соборном районе стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушил комендантский час.

Во время поверхностной проверки у гражданина было обнаружено оружие, пророSSийскую символику, звонки и переписку с роSSийскими абонентами в телефоне.

Обоих доставили в отделение полиции. Также информацию передали сотрудникам СБУ, которые проверят граждан.


Алексей Ионов, politeka.net

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