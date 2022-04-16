Фанат "русского мира" засветил символику в Днепре, фото: "Пытался быстро уйти"

Стало известно, что вчера днем, патрулируя Чечеловский район, экипаж заметил осматривавшего местность гражданина, который подозрительно вел себя и, увидев полицейское авто, пытался быстро уйти.

Как сообщают в патрульной полиции Днепропетровской области, его остановили, чтобы провести проверку.

В мобильном телефоне гражданина патрульные обнаружили множество пророSSийских лозунгов и переписку с роSSийскими абонентами.

Кроме того, сегодня ночью в Соборном районе стражи порядка обнаружили мужчину, который нарушил комендантский час.

Во время поверхностной проверки у гражданина было обнаружено оружие, пророSSийскую символику, звонки и переписку с роSSийскими абонентами в телефоне.