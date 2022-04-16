Украинские пилоты начали акцию "Купи мне боевой самолет" (Buy me a fighter jet), в рамках которой просят жителей планеты помочь средствами для приобретения боевых самолетов для Вооруженных Сил Украины.

Видео опубликовано в соцсетях.

Съемку ролика производили на фоне обстрелянной боевой авиации ВСУ.

"Купите мне истребитель. Это поможет мне защитить свое небо от роSSийских самолетов, бомбящих мою землю, убивающих моих друзей и разрушающих наши дома и все, что я когда-либо знал... С вашей помощью - кто бы вы ни были - олигарх, бизнесмен, IT-специалист, актер или певец ... Независимо от того, какой вы национальности или какой страны, я буду защищать украинское небо от этой чумы и не дам ему перейти на ваше", - говорит пилот.

Напомним, Украина просит своих партнеров закрыть наше небо от роSSийских ракет и авиации с первого дня полномасштабной войны Закрытие неба значит, что небо патрулирует военная авиация, воздушное место охраняют системы ПВО. Когда небо закрыто, все военные самолеты, которые залетают в закрытую зону, сбивают.