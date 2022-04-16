РоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизацию

Боевые действия в Мариуполе ужесточаются — захватчики бросают все на штурм города, информирует ZN.ua.

РоSSийские оккупанты готовятся закрыть Мариуполь на въезд/выезд и провести мобилизацию
© Facebook/ Азов

РоSSийские захватчики готовятся с 18 апреля закрыть Мариуполь на въезд и выезд, а также запретить передвижение по районам. Оккупанты планируют провести фильтрацию всех мужчин — часть из них хотят мобилизовать, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«По городу оккупанты сообщают, что с понедельника планируется окончательное закрытие не только города на въезд/выезд для всех, но и будет действовать запрет на перемещение по районам на неделю. В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для этого они будут перемещены в Новоазовск», - говорится в сообщении.

Андрющенко добавил, что по информации, часть людей планируют мобилизовать в роSSийский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к «неблагонадежным» изолировать.

«Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд», - написал Андрющенко.

Власти Мариуполя связывают это с невозможностью оккупантов удерживать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях. По словам советника мэра, процедура фильтрации уже набрала максимальные обороты.

«В фильтрационных лагерях и пунктах сто процентов мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В общем, можно говорить о том, что от 5 до 10 процентов не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока неизвестна», - сообщает советник мэра города.

По словам Андрющенко, боевые действия в Мариуполе ужесточаются – захватчики бросают все на штурм города.

«Появление бомбардировщиков ТУ говорит о намерении штурма Азовстали и порта после использования авиабомб большой мощности типа ФАБ-3000 и других. Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня бесчеловечности и применения оружия массового поражения», - заявил советник мэра.

Кроме того, захватчики распространяют фейки – для «поднятия духа» оккупантов и запугивания местных жителей Мариуполя, в частности, они сообщают об аресте генерала СВ НАТО в Мариуполе, распространяют ложные новости о «зверствах Азова и ВСУ».

«Гуманитарная ситуация ухудшается. За счет того, что оккупантами не оставлено в городе ни одного врача или медицинского работника, люди оставлены в опасности из-за сезонных и хронических болезней. Лекарства развозятся хаотично и раздаются насыпью без намека на рецепт или медицинские показатели», - сообщает Андрющенко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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