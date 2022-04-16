Украина хотела бы сама распоряжаться средствами, которые собирают в нашу поддержку – Зеленский

Если деньги выделяются на наших людей, они должны заходить в наше государство, убежден президент.

Украина хотела бы сама распоряжаться средствами, которые собирают в нашу поддержку – Зеленский
Фото: ОПУ

Украина хочет, чтобы средства, которые собираются в мире в ее поддержку, попадали в Украину.

Об этом заявил в интервью украинским онлайн медиа президент Владимир Зеленский.

«Отдельные страны выделяют деньги, есть даже определенные акции. Я считаю, что это не слишком честно. Я предупреждал: если деньги выделяются на наших людей, они должны заходить в наше государство. А наше государство должно перечислять средства людям, которые есть в нашем государстве или стали беженцами. Это справедливо, – заявил он. – Потому что собирают деньги под нас в мире, а потом эти деньги сюда даже не заходят».

Напомним, международная инициатива Stand up for Ukraine за две недели собрала уже более $10 млрд для поддержки украинских беженцев.

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