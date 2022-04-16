Президент вручил ордена и медали военным Госспецсвязи (список)

Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.

"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.

По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.

Президент поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.

Фото: president.gov.ua

Награды лично от Президента получили:

Орден Даниила Галицкого

полковник Андрей Лоза,

полковник Александр Мельниченко,

подполковник Дмитрий Шепетковский.

медаль "За безупречную службу" II степени

полковник Александр Реплянчук,

медаль "За безупречную службу" III степени

полковник Ирина Калита,

полковник Андрей Мусиенко,

майор Денис Ересь,

майор Виталий Клименко,

полковник Сергей Чобитько,

майор Денис Воробей,

медаль "За военную службу Украине"