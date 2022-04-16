Президент вручил ордена и медали военным Госспецсвязи (список)
Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.
"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.
По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.
Президент поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.
Награды лично от Президента получили:
Орден Даниила Галицкого
- полковник Андрей Лоза,
- полковник Александр Мельниченко,
- подполковник Дмитрий Шепетковский.
медаль "За безупречную службу" II степени
- полковник Александр Реплянчук,
медаль "За безупречную службу" III степени
- полковник Ирина Калита,
- полковник Андрей Мусиенко,
- майор Денис Ересь,
- майор Виталий Клименко,
- полковник Сергей Чобитько,
- майор Денис Воробей,
медаль "За военную службу Украине"
- капитан Олег Гаращук.