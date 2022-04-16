Президент вручил ордена и медали военным Госспецсвязи (список)

Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь.

Президент вручил ордена и медали военным Госспецсвязи (список)
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Зеленский подчеркнул, что благодаря их работе сегодня ВСУ и гражданское население имеют надежную связь, в том числе и с органами государственной власти.

"Очень важно, что мы имеем современную, почти бесперебойную с первого дня войны связь с нашими западными партнерами", - акцентировал Зеленский.

По словам Президента, это позволяет решать множество важных вопросов, как на военном, так и на дипломатическом фронте.

Президент поблагодарил связистов за службу, пожелал крепкого здоровья и отметил, что их семьи могут гордиться такими родными.

Фото: president.gov.ua

Награды лично от Президента получили:

Орден Даниила Галицкого

  • полковник Андрей Лоза,
  • полковник Александр Мельниченко,
  • подполковник Дмитрий Шепетковский.

медаль "За безупречную службу" II степени

  • полковник Александр Реплянчук,

медаль "За безупречную службу" III степени

  • полковник Ирина Калита,
  • полковник Андрей Мусиенко,
  • майор Денис Ересь,
  • майор Виталий Клименко,
  • полковник Сергей Чобитько,
  • майор Денис Воробей,

медаль "За военную службу Украине"

  • капитан Олег Гаращук.

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