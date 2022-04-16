Закрытие южных портов Украины может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу — ООН

Прекращение работы украинских портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая в свою очередь приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. Об этом предупредил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет The New York Times .

В издании объяснили, что хранилища в Украине переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 миллионов человек во всем мире. Однако полномасштабная война РФ против Украины нарушила цепочку поставок: порты не могут нормально работать из-за близости боевых действий.

"Если вы изымаете это с рынка, начинаете осознавать, что на нас надвигается мощный шторм", — заявил Бизли.

Он приезжал в Украину с четырехдневным визитом, во время которого изучал способы доставки еды около миллиону украинцев в оккупированных роSSийскими войсками регионах, а также исследовал более широкую угрозу для мировых продовольственных рынков.

По его словам, ключевым для поставок является доступ к портам Одессы, Черноморска, Южного и Николаева, которые могут закрыться из-за ожидаемого наступления армии РФ .

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН обратился в Кремль по телефону и в письменной форме, выложив свои беспокойства, однако стороны "не достигли никакого процесса".

"Здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира. Потому что весь мир заплатит цену, если мы не разблокируем порты", - подчеркнул Бизли.

Он также отметил, что из-за совокупного влияния войн, засух и пандемии Covid-19, около 45 миллионов человек в 38 странах могут столкнуться с голодом. А рост цен на продукты питания, топливо и доставку из-за роSSийского вторжения в Украину приведет к увеличению этого показателя и ограничит возможности ООН помочь людям.

По словам Бизли, операционные расходы продовольственной программы ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц. Он объяснил: "Это значит, что мы будем кормить на четыре-пять миллионов человек меньше в год только из-за увеличения расходов".

Однако добавил, что финансовая проблема краткосрочна. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН призвал богатые страны и мировых миллиардеров помочь восполнить дефицит финансирования в размере 8 миллиардов долларов.

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов мировым продовольственным рынкам, считает Бизли. Он отметил, что украинские фермеры еще могли бы собрать урожай, что помогло бы накормить голодных в мире, если бы война закончилась сейчас. Но это невозможно будет сделать, если украинские порты и судоходные пути в Черном море будут заблокированы роSSийскими оккупантами.

Принимая во внимание это, Бизли призвал лидеров стран G7 и другие правительства начать разрабатывать неиспользуемые сельскохозяйственные земли, чтобы компенсировать возможное прекращение поставок продовольствия из Украины и РФ . Однако предупредил, что дефицит на глобальном рынке продовольствия и резкий рост цен на продукты питания приведет к катастрофе в бедных странах.