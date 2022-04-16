Закрытие южных портов Украины может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу — ООН

Страны могут столкнуться с голодом, массовой миграцией и политической нестабильностью, информирует ZN.ua.

Прекращение работы украинских портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая в свою очередь приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности в мире. Об этом предупредил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, пишет The New York Times.

В издании объяснили, что хранилища в Украине переполнены зерном, которое в обычный год помогает прокормить 400 миллионов человек во всем мире. Однако полномасштабная война РФ против Украины нарушила цепочку поставок: порты не могут нормально работать из-за близости боевых действий.

"Если вы изымаете это с рынка, начинаете осознавать, что на нас надвигается мощный шторм", — заявил Бизли.

Он приезжал в Украину с четырехдневным визитом, во время которого изучал способы доставки еды около миллиону украинцев в оккупированных роSSийскими войсками регионах, а также исследовал более широкую угрозу для мировых продовольственных рынков.

По его словам, ключевым для поставок является доступ к портам Одессы, Черноморска, Южного и Николаева, которые могут закрыться из-за ожидаемого наступления армии РФ.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН обратился в Кремль по телефону и в письменной форме, выложив свои беспокойства, однако стороны "не достигли никакого процесса".

"Здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях и открытию портов для всего мира. Потому что весь мир заплатит цену, если мы не разблокируем порты", - подчеркнул Бизли.

Он также отметил, что из-за совокупного влияния войн, засух и пандемии Covid-19, около 45 миллионов человек в 38 странах могут столкнуться с голодом. А рост цен на продукты питания, топливо и доставку из-за роSSийского вторжения в Украину приведет к увеличению этого показателя и ограничит возможности ООН помочь людям.

По словам Бизли, операционные расходы продовольственной программы ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц. Он объяснил: "Это значит, что мы будем кормить на четыре-пять миллионов человек меньше в год только из-за увеличения расходов".

Однако добавил, что финансовая проблема краткосрочна. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН призвал богатые страны и мировых миллиардеров помочь восполнить дефицит финансирования в размере 8 миллиардов долларов.

Более тревожной угрозой является долгосрочный вызов мировым продовольственным рынкам, считает Бизли. Он отметил, что украинские фермеры еще могли бы собрать урожай, что помогло бы накормить голодных в мире, если бы война закончилась сейчас. Но это невозможно будет сделать, если украинские порты и судоходные пути в Черном море будут заблокированы роSSийскими оккупантами.

Принимая во внимание это, Бизли призвал лидеров стран G7 и другие правительства начать разрабатывать неиспользуемые сельскохозяйственные земли, чтобы компенсировать возможное прекращение поставок продовольствия из Украины и РФ. Однако предупредил, что дефицит на глобальном рынке продовольствия и резкий рост цен на продукты питания приведет к катастрофе в бедных странах.

"У вас будет голод и смерть, у вас будет дестабилизация нескольких наций и будет массовая миграция", - заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности УкраиныЗеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности Украины
"Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все", – Зеленский о государствах-гарантах безопасности Украины"Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все", – Зеленский о государствах-гарантах безопасности Украины
Ликвидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасателиЛиквидировать последствия войны в деоккупированных городах и селах Украины помогают иностранные спасатели
Угроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города УкраиныУгроза голодной смерти: ООН призывает предоставить доступ в окруженные города Украины
Все страны должны быть готовы к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - ЗеленскийВсе страны должны быть готовы к тому, что Путин может применить ядерное оружие, - Зеленский
The Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против УкраиныThe Guardian: Путин сам себя обыграл, когда развязал войну против Украины
В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"В "Единой РоSSии" считают, что война против Украины "скоро закончится"
The Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мирThe Economist: От победы Украины зависит, каким будет весь мир
WP: Армию Путина нужно разбить на юге УкраиныWP: Армию Путина нужно разбить на юге Украины
ЕС готовит нефтяное эмбарго. Но решение может отложиться до маяЕС готовит нефтяное эмбарго. Но решение может отложиться до мая
Последние новости
Подгружаем последние новости