В Херсоне планируют провести псевдореферендум, в Новой Каховке печатают "бюллетени", - омбудсман

Проведение псевдореферендума планируется в период с 1 по 10 мая.

В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, проводимых оккупантами в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо какого-либо изъявления власти народа была создана только картинка для роSSийского телевидения.

Об этом в соцсети Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова.

По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, что все протоколы о результатах голосования будут подготовлены заранее и завезены в областной центр.

Проведение псевдореферендума планируется в период с 1 мая по 10 мая 2022 года. В этот период намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь.

"Провести "референдум" захватчикам будет сложно, поскольку героическое население всей Херсонской области продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон - это Украина!", несмотря на применение рашистами оружия и силового разгона митингов", - говорится в сообщении.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину по поводу этих фактов военных преступлений и нарушений прав человека Россией .