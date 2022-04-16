РоSSия показала группу подростков в форме и утверждает, что это экипаж крейсера "Москва"

Видео было снято в оккупированном Россией Севастополе.

РоSSия показала группу подростков в форме и утверждает, что это экипаж крейсера
© скриншот

РоSSийские медиа опубликовали видео встречи главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова с командованием Черноморского флота РоSSии с якобы экипажем ракетного крейсера "Москва". Соответствующее видео было опубликовано росСМИ.

В комментарии говорится, что видео было снято в оккупированном Россией Севастополе. На нем – парни подросткового возраста.

Евменов заявил "экипажу крейсера", что они продолжат службу в ВМФ РФ.


Елизавета Чижик, ZN.ua

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