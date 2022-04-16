В Чугуев начали возвращаться люди, – Синегубов

Город в Харьковской области от оккупантов освободили 7 марта.

В Чугуев начали возвращаться люди, – Синегубов
Фото: t.me/synegubov

В Чугуеве на Харьковщине разрушены или повреждены более 40 многоквартирных домов и более 300 домов частного сектора. Разрушены учебные заведения, учреждения культуры, мосты, повреждена дамба на Печенежском водохранилище.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, который в субботу, 16 апреля, вместе с местными властями осмотрел последствия действий оккупантов.

"Люди, выехавшие в первые недели войны, возвращаются. В настоящее время коммунальщики возобновили электроснабжение для более 5 тысяч жителей поселка Малиновка. В селе Каменная Яруга, где проживают более 2 тысяч человек, возобновили газоснабжение. Некоторые населенные пункты пока обеспечивают генераторами", – рассказал он.

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov

Синегубов добавил, что в районе функционирует гуманитарный хаб, куда доставили десятки тонн грузов с продуктами питания и самым необходимым.

Глава ОВА отметил, что впереди еще очень много вызовов, "но настроение боевое, вместе – отстроим".

Напомним, Вооруженные силы Украины освободили Чугуев 7 марта. Оккупантам были нанесены большие потери в личном составе и технике.

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