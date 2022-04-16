Грузия никак не будет помогать РоSSии, – глава парламента страны

После визита в разрушенные города Киевской области вопрос санкций – четкий и понятный для Грузии.

Об этом заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в разрушенные города Киевщины, говорится на сайте ВРУ.

«Мы четко понимаем, где мы находимся, по какую сторону, и для себя четко понимаем, что – по одну сторону с Украиной, с Европейским Союзом, а также со всем миром», – заметил спикер Парламента Грузии.

Он добавил, что вопросы, касающиеся санкций, четкие и понятные.

"Помогает ли Грузия РоSSии, будет ли поддерживать санкции, будет ли она той страной, которая поможет РоSSии избегать санкций, - для нас это четко понятно - Грузия не будет помогать РоSSии никоим образом", - сказал Папуашвили.

"Для нас очень понятно, где мы находимся, еще с 2008 года - с тех пор, как у нас была такая же ситуация", - отметил он.

Глава Парламента Грузии также заверил, что именно после таких личных встреч, как сегодня с Председателем Верховной Рады Украины, "все окончательно выяснилось" - "мы стоим бок о бок друг с другом, и это самое важное".

Напомним, ранее Стефанчук упрекнул Папуашвили за его слова о "неуместности" посетить Бучу и Ирпинь Киевской области, где идет фиксация преступлений и зверств русских военных.

Как сообщалось, спикер ВРУ пригласил глав парламентов всего мира приехать в освобожденную от роSSийских захватчиков Киевскую область, чтобы собственными глазами увидеть последствия "русского мира".