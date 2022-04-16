Грузия никак не будет помогать РоSSии, – глава парламента страны

Вопросы, касающиеся санкций, ясны и понятны.

Грузия никак не будет помогать РоSSии, – глава парламента страны
Фото: Верховная Рада

После визита в разрушенные города Киевской области вопрос санкций – четкий и понятный для Грузии.

Об этом заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили после визита вместе с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком в разрушенные города Киевщины, говорится на сайте ВРУ.

«Мы четко понимаем, где мы находимся, по какую сторону, и для себя четко понимаем, что – по одну сторону с Украиной, с Европейским Союзом, а также со всем миром», – заметил спикер Парламента Грузии.

Он добавил, что вопросы, касающиеся санкций, четкие и понятные.

"Помогает ли Грузия РоSSии, будет ли поддерживать санкции, будет ли она той страной, которая поможет РоSSии избегать санкций, - для нас это четко понятно - Грузия не будет помогать РоSSии никоим образом", - сказал Папуашвили.

"Для нас очень понятно, где мы находимся, еще с 2008 года - с тех пор, как у нас была такая же ситуация", - отметил он.

Глава Парламента Грузии также заверил, что именно после таких личных встреч, как сегодня с Председателем Верховной Рады Украины, "все окончательно выяснилось" - "мы стоим бок о бок друг с другом, и это самое важное".

Напомним, ранее Стефанчук упрекнул Папуашвили за его слова о "неуместности" посетить Бучу и Ирпинь Киевской области, где идет фиксация преступлений и зверств русских военных.

Как сообщалось, спикер ВРУ пригласил глав парламентов всего мира приехать в освобожденную от роSSийских захватчиков Киевскую область, чтобы собственными глазами увидеть последствия "русского мира".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности УкраиныЗеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности Украины
Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"
В РоSSии будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: Путин подписал законВ РоSSии будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: Путин подписал закон
Главная цель войны РоSSии в Украине изменилась, - АрестовичГлавная цель войны РоSSии в Украине изменилась, - Арестович
Оккупанты готовы к наступлению на Донбассе – глава Луганской ОВАОккупанты готовы к наступлению на Донбассе – глава Луганской ОВА
Медведчуку будет изменена мера пресечения — ВенедиктоваМедведчуку будет изменена мера пресечения — Венедиктова
Война в Украине теперь будет длиться как минимум до конца 2022 года — БлинкенВойна в Украине теперь будет длиться как минимум до конца 2022 года — Блинкен
РоSSийские истребители нанесли ракетные удары по Львовской области — глава ОВАРоSSийские истребители нанесли ракетные удары по Львовской области — глава ОВА
Экс-глава британской разведки назвал, от чего будет зависеть победа ВСУ в ближайшие дни: «Сейчас начнется...»Экс-глава британской разведки назвал, от чего будет зависеть победа ВСУ в ближайшие дни: «Сейчас начнется...»
В РоSSии дополнили список СМИ-иноагентов: теперь там Йолкин, Дудь и ШульманВ РоSSии дополнили список СМИ-иноагентов: теперь там Йолкин, Дудь и Шульман
Последние новости
Подгружаем последние новости