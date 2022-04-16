Оккупанты мобилизуют детей из так называемых "патриотических клубов" в "Л/ДНР", уже есть погибшие — Денисова

В незаконные вооруженные формирования набирают подростков начиная с 16 лет, информирует ZN.ua.

Оккупанты мобилизуют детей из так называемых
© Людмила Денисова / Telegram

Оккупационные власти так называемых "ЛНР" и "ДНР" проводят мобилизацию подростков от 16 лет, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в состав незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет", - заявила омбудсмен.

По ее словам, среди мобилизованных подростков уже есть погибшие. В частности, это Иван Шифман, участвовавший в так называемом военно-патриотическом спортивном клубе “Наследники победы” Территориального штаба г. Комсомольское ОО “Военно-патриотического движения “Молодая гвардия-Юнармия”.

Денисова отметила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже не первый год применяют пропаганду в отношении детей и привлекают их к военным учениям.

"С 2017 года самопровозглашенные республики учат «выпускников», готовых брать в руки оружие", - добавила Уполномоченная ВР по правам человека.

Она подчеркнула, что к детям, которых завербовали оккупанты для участия в боевых действиях, следует относиться как к жертвам нарушений международного права, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2427.

Омбудсмен также добавила, что пропаганда вступления в армию мирных жителей ОРДЛО, в том числе детей, является грубым нарушением Россией законов и обычаев войны, закрепленных в Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и в Факультативном протоколе к Конвенции ООН о правах ребенка по участию детей в вооруженных конфликтах.


Максим Царук, ZN.ua

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