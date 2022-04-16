Оккупанты мобилизуют детей из так называемых "патриотических клубов" в "Л/ДНР", уже есть погибшие — Денисова

Оккупационные власти так называемых "ЛНР" и "ДНР" проводят мобилизацию подростков от 16 лет, участвовавших в так называемых "патриотических клубах", в состав незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram .

"По информации, полученной от партнерских правозащитных организаций, работающих в ОРДЛО, оккупанты мобилизуют даже несовершеннолетних участников этих клубов начиная с 16 лет", - заявила омбудсмен.

По ее словам, среди мобилизованных подростков уже есть погибшие. В частности, это Иван Шифман, участвовавший в так называемом военно-патриотическом спортивном клубе “Наследники победы” Территориального штаба г. Комсомольское ОО “Военно-патриотического движения “Молодая гвардия-Юнармия”.

Денисова отметила, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже не первый год применяют пропаганду в отношении детей и привлекают их к военным учениям.

"С 2017 года самопровозглашенные республики учат «выпускников», готовых брать в руки оружие", - добавила Уполномоченная ВР по правам человека.

Она подчеркнула, что к детям, которых завербовали оккупанты для участия в боевых действиях, следует относиться как к жертвам нарушений международного права, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН № 2427.