Впервые с 24 февраля в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало

Если есть возможность, пока лучше не возвращаться. Об этом просят, в частности, власти Киева, информирует ZN.ua.

Впервые с 24 февраля в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало
© Пограничная служба Польши в Twitter

15 апреля впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало, сообщает Польская пограничная стража.

За день из Польши в Украину въехало 25,1 тыс. (14 апреля было 22,5 тыс.).

В обратном направлении поток составил 24,4 тыс., что на 9% меньше показателя 14 апреля (26,8 тыс.).

За первых семь часов субботы поток на выезд из Украины снизился еще на 14% – до 5,4 тыс.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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