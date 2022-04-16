Впервые с 24 февраля в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало

15 апреля впервые с начала полномасштабной войны в Украину из Польши въехало больше людей, чем выехало, сообщает Польская пограничная стража .

За день из Польши в Украину въехало 25,1 тыс. (14 апреля было 22,5 тыс.).

В обратном направлении поток составил 24,4 тыс., что на 9% меньше показателя 14 апреля (26,8 тыс.).

За первых семь часов субботы поток на выезд из Украины снизился еще на 14% – до 5,4 тыс.