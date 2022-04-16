Войска РФ обстреляли жилые кварталы двух городов Запорожской области: ранен ребенок

В Запорожской области войска РФ обстреляли жилые кварталы города Пологи и Гуляйполе. Ранен 12-летний ребенок, сообщает Запорожская ОВА в Telegram.

Мэр города Пологи Артур Крупский заявил, что в результате обстрела домов мирных жителей среди пострадавших - 12-летний ребенок. Он госпитализирован и прооперирован.

Оккупанты в течение пяти часов производили обстрелы Гуляйполя из разнокалиберного оружия, в частности РСЗО "Град", и фосфорными боеприпасами.

Продолжались боевые действия вблизи города Орехов. Информация о погибших и масштабах разрушений уточняется.