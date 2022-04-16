После общения с ФСБ исчез "полковник ДНР" Басурин, проговорившийся о планах РФ применить химическое оружие

Оккупанты репрессируют командиров, которые "не оправдали ожиданий" в войне с Украиной.

После общения с ФСБ исчез "полковник ДНР" Басурин, проговорившийся о планах РФ применить химическое оружие
Эдуард Басурин
Фото: warfiles.ru

Продолжаются репрессии по поводу командиров роSSийской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливают задания в Украине. В "черный список" попал "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР" Эдуард Басурин.

Украинская разведка установила, что после общения с сотрудниками ФСБ Басурин был вывезен в неизвестном направлении. Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Кроме этого, ранее были взяты под арест гражданскими лицами (предположительно сотрудниками ФСБ) и вывезен в неизвестном направлении двое командиров батальонов 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Это произошло после того, как выяснилось, что до начала войны, согласно докладам командиров, бригада была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

"Дальнейшая судьба уже бывших командиров – неизвестна", – отмечают в ГУР Минобороны Украины.

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