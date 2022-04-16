В Херсоне оккупанты оправдывают свою агрессию при помощи пропагандистских листовок: "Горе, что постигло вас..."

Также оккупанты распространяют пропаганду, словно преступления россии на нашей земле делаются только на благо.

В Херсоне оккупанты распространяют листовки, в которых виновными в роSSийской агрессии называют самих украинцев и избранную ими власть. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Горе, что постигло вас, – результат преступной политики киевского режима", – говорится в листовках оккупантов. Саму войну они называют "операцией по ликвидации антинародного киевского режима".

Также оккупанты распространяют пропаганду, словно преступления россии на нашей земле делаются только на благо. Украинцев призывают содействовать военным, ведь якобы "роSSийская армия не сражается с украинскими солдатами и не обстреливает мирное население".

Такие действия роSSийских пропагандистов являются прямым признанием того, что эта война не имеет отношения к мифической «защите Донбасса».

Отметим, недавно также стало известно, что на Херсонском городском кладбище появилось по меньшей мере 824 новых могилы.

Мы писали, в начале апреля удалось освободить Сумскую область и ряд других северных областей. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий рассказал, сколько потерь было у оккупанта на Сумщине.

У чиновника спросили, меньше ли 40% потеряли враги.

"Ну, меньше половины, точно меньше половины", - сказал Живицкий. Также глава отметил, что россиянам пришлось убегать из области, пока их догоняли и били.