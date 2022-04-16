Зеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности Украины

Также президент проводит разговоры с ЕС и странами, еще не подтвердившими готовность, информирует ZN.ua.

Зеленский назвал страны, демонстрирующие готовность стать гарантами безопасности Украины
© Офис президента

Готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, однако ни одна страна еще не дала окончательного ответа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа, пишет Украинская правда.

"На сегодняшний день тех, кто демонстрируют, что они готовы, – подписантов у нас пока нет, но есть демонстрация – от Джонсона, от Британии, от США, от Италии, от Турции. Я думаю отдельно будет от Евросоюза”, – рассказал Зеленский.

По его словам, он говорил отдельно с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, а также с Францией и Германией.

"Мы первый круг разговора будем делать в таком формате на пятерых (Британия, США, Германия, Франция, Польша). Потом будут присоединены другие страны. Пока что от других я не получил подтверждения. Но там сложные вопросы, что хотим мы и что готовы нам предоставить", – отметил Зеленский.

Кроме этого, президент считает, что у Украины не будет проблемы с оружием или санкциями против страны-агрессора, но будут вопросы по военной компоненте.


Максим Царук, ZN.ua

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