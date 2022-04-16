Зеленский: Экономику РФ нужно зажать так, чтобы у них не было мысли о ядерном оружии

Украина сейчас работает с Западом по получению средств защиты от химического оружия.

Зеленский: Экономику РФ нужно зажать так, чтобы у них не было мысли о ядерном оружии
Фото: Олег Базар / Facebook

РоSSия может применить ядерное или другое неконвенционное оружие, например, химическое, и миру нужно серьезно к этому готовиться.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с украинскими журналистами, сообщает Lb.ua.

"РоSSия может применить любое оружие, и верить им нельзя. Как и наши гарантии безопасности – их надо так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить" , – сказал президент.

По словам Зеленского, Украина сейчас работает с западными партнерами по получению средств защиты от химического оружия, но хочет их получить уже сейчас или как можно скорее.

"Та или иная страна постоянно говорит: если будет применение (ядерного или другого неконвенционного оружия, - ред.), то мы что-нибудь введем. Вот если будет идти РоSSия, то мы тогда (что-то сделаем). Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от РоSSии, когда она будет применять ядерное оружие, миру надо готовиться к этому, и речь не только об антидотах или бомбоубежищах, с ними (россиянами) нужно говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом", – сказал Зеленский.

Напомним, что Минобороны Украины сейчас не прогнозирует применение Россией ядерного оружия

Однако в конце марта премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил мнение, что перспектива применения РоSSийской Федерацией ядерного оружия по состоянию на сегодняшний день "становится все более реальной". А директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что из-за "потенциального отчаяния" президент РоSSии Владимир Путин, пытаясь создать видимость победы в Украине, может отдать приказ о применении ядерного оружия.



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