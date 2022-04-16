Догнала карма: предавший Украину капитан корабля "Саратов" скончался от полученных травм

Вследствие повреждения роSSийского большого десантного корабля "Саратов" еще 24 марта, от осколочных ранений погиб командир судна Владимир Хромченков. Он в 2014 году предал родину и перешел на военную службу к врагу, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Миротворец".

"Украинские военные ликвидировали командира БДК "Саратов" Черноморского флота РоSSии, капитана 2-го ранга Владимира Хромченкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений.