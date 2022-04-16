Догнала карма: предавший Украину капитан корабля "Саратов" скончался от полученных травм

Вследствие повреждения роSSийского большого десантного корабля "Саратов" еще 24 марта, от осколочных ранений погиб командир судна Владимир Хромченков. Он в 2014 году предал родину и перешел на военную службу к врагу, информирует Апостроф.

Об этом сообщает "Миротворец".

"Украинские военные ликвидировали командира БДК "Саратов" Черноморского флота РоSSии, капитана 2-го ранга Владимира Хромченкова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений.


Мария Швец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"После попадания ракет "Нептун" горит ракетный крейсер "Москва"
Соцсети взорвались яркими фотожабами на задержание МедведчукаСоцсети взорвались яркими фотожабами на задержание Медведчука
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Блок рекламы


Похожие новости
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУС начала вторжения в Украину армия РФ потеряла около 20 100 военных — Генштаб ВСУ
В боях за Украину погибли до трех тысяч защитников – Зеленский
В Минобороны РФ подтвердили гибель капитана "Москвы" — ГПСУВ Минобороны РФ подтвердили гибель капитана "Москвы" — ГПСУ
При обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фотоПри обстреле крейсера "Москва" погиб его капитан: подробности и фото
Затопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNNЗатопления флагманского корабля как "Москва" в мире не было уже 40 лет — CNN
"Это наши херачат": роSSийская армия обстреляла поселок в Брянской области и обвинила в этом Украину"Это наши херачат": роSSийская армия обстреляла поселок в Брянской области и обвинила в этом Украину
РоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNNРоSSия перебросила в Украину 65 батальонных тактических групп – CNN
Bloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижениеBloomberg: Попытка победить Украину до 9 мая принесет РоSSии только унижение
РоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – OryхРоSSия с начала вторжения в Украину потеряла 2 880 единиц техники – Oryх
Пентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNNПентагон провел совещание с производителями оружия относительно необходимости вооружить Украину - CNN
Последние новости
Подгружаем последние новости