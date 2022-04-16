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2022-04-16
Догнала карма: предавший Украину капитан корабля "Саратов" скончался от полученных травм
Вследствие повреждения роSSийского большого десантного корабля "Саратов" еще 24 марта, от осколочных ранений погиб командир судна Владимир Хромченков. Он в 2014 году предал родину и перешел на военную службу к врагу, информирует
Об этом сообщает "Миротворец".
"Украинские военные ликвидировали командира БДК "Саратов" Черноморского флота РоSSии, капитана 2-го ранга Владимира Хромченкова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащий умер в госпитале от полученных ранений.
Мария Швец, Апостроф