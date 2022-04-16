"Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все", – Зеленский о государствах-гарантах безопасности Украины

Переговоры по гарантиям безопасности для Украины ведутся с рядом государств. Однако окончательных договоренностей пока нет. Ни одна страна еще не формализовала готовность стать гарантом безопасности нашей страны. Большей конкретики следует ожидать через 7–10 дней.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью украинским журналистам.

"Пока мы не получили конкретного перечня тех гарантий или тех стран, которые готовы полностью включиться за нас. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, по звонку, по договоренности включиться и воевать за Украину. Нам нужны серьезные игроки, которые готовы на все. Нам нужен круг государств, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украине нужны отдельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, и чтобы все эти санкции ввели "в первую секунду, когда мы услышали угрозу со стороны РФ ".

Президент уточнил, что речь не идет о едином перечне гарантий для каждой страны-гаранта.

"Разные страны смогут предоставить разные гарантии… Пока всю эту историю мы не сложили, потому что не было встречи с нами всех советников, кроме РоSSийской Федерации. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что они готовы об этом говорить", – сказал Владимир Зеленский.

Он надеется, что встреча с советниками стран-гарантов может состояться в ближайшее время.

"Если это произойдет, только тогда, с пониманием, что у нас есть гарантии безопасности, мы сможем продлевать этот первый кейс под названием "Гарантии безопасности для Украины, которые предусматривают внеблоковость в военном и в том или ином блоке", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, совместные гарантии безопасности для Украины являются альтернативой вступлению Украины в НАТО и одним из условий украинской делегации на переговорах с Россией . Гарантии безопасности означают, что Украина будет готова зафиксировать свой статус как безъядерного и внеблокового государства в форме постоянного нейтралитета, если ряд государств - аналогично ст.5 НАТО - юридически гарантируют оперативное предоставление военной помощи, вооружений и закрытие неба над Украиной в случае совершения против нее военной агрессии, нападения или какой-либо операции.

О своей готовности к участию в реализации гарантий безопасности для Украины заявили ряд стран.