Оккупантов возмутило, кого отправили им на подкрепление воевать в Украине: «Там наркоманы, деды и...»

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Военные рф несут большие потери в Украине.

РоSSия для пополнения войска собирает, кого только может найти. Недовольство новобранцами говорится в одном из перехваченных разговоров оккупантов, которые публикует СБУ.

Так, один из военных инструкторов рф жалуется в телефонном разговоре, что новая партия новобранцев, мягко говоря, не совсем пригодна для войны.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

«Как сказал полковник, 10 дней назад собрали сброд по всему Ростову. Там наркоманы, деды и проститутки, бл*дь, в мужском виде...».

По его словам, «новенькие» так много слышали о мародерстве передовых групп оккупантов, что вместо огневой подготовки «оттачивают навыки» грабительства. Причем прямо на тренировочных базах РФ.

"Мы думали оставить катера возле института. Я подошел поговорить с их старшим – там какой-то зам дивизии был... Пока я с ним общался, поворачиваемся: какой-то долб*бы из них уже разбирает катер! Просто на ровном месте! Там народ настолько пиз*анутый... Они мародерят сами у себя!"- возмущается инструктор.


Анна Вернигора, politeka.net

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