Риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", - Зеленский

Наиболее активно в Украину поставляют оружие США, Великобритания, Польша.

Риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что риторика некоторых стран в вопросе военной помощи изменилась в лучшую сторону.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами Lb.ua.

По словам Зеленского, наиболее активно Украину снабжают оружием США, Великобритания, Польша и ряд других стран.

Как отметил президент, в последнее время риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия "потеплела", но заявил, что "мы все равно получаем мало оружия".

"Между тем, как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие, и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что министр юстиции Германии Марко Бушманн отмечает, что по международному праву поставки тяжелого вооружения Украине не означают вступления в войну против РоSSии.

16 апреля в роSSийском МИДе подтвердили информацию СМИ о направлении Соединенными Штатами ноты относительно поставок вооружения Украине.

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