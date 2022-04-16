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2022-04-16
Уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ – Зеленский
По словам президента Украины, Мариуполь – это может быть, как десять Бородянок, информирует
© Офис президента
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией, информирует "
Зеленский прокомментировал переговоры с РФ, зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки. Прямой язык Зеленского.
"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", – подчеркнул президент.
Анна Конюченко, ZN.ua