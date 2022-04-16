Уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с РФ – Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией , информирует " УП ".

Зеленский прокомментировал переговоры с РФ , зашедшие в тупик после Бучи и Бородянки. Прямой язык Зеленского.

"Мариуполь – это может быть как десять Бородянок, и я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах. Глухой угол – потому что мы не торгуем территориями и нашими людьми. И чем больше будет Бородянок, тем будет сложнее", – подчеркнул президент.