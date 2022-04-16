Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"

Оккупанты сорвали эвакуацию из Луганской области, глава ОГА сообщил подробности: "РоSSийская армия открыла огонь"

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о сорванной эвакуации в области, которая планировали из Лисичанска и Северодонецка.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 52-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось врага выгнать из севера Украины, но все еще остается сложной ситуацией на востоке. Там оккупанты готовят наступление и власти делают все, чтобы эвакуировать мирных жителей. Но россияне постоянно срывают эвакуацию несмотря на договоренности, о чем сообщил глава области Сергей Гайдай.

"РоSSияне сорвали эвакуацию с Лисичанска, из Северодонецка спасены 42 человека, в общей сложности более 70

Во время "режима тишины" роSSийская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека. Впрочем, обезопасили еще 42 северодончан, 11 рубижан, 14 кремниян. Шесть человек уехали из Попасной. Кстати, в новом месте сбора по ул. Щербакова, первая, организованное хранилище на время обстрелов и питания", - написал Гайдай у себя в канале.



Артём Батечко, politeka.net

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