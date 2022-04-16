NYT: Уничтожение крейсера «Москва» имеет символическое, дипломатическое и военное значение

Крейсер "Москва" был гордостью Черноморского флота РоSSии, символом доминирования страны в регионе и могущества ее военной машины. С его борта запускали крылатые ракеты по целям в Украине.

РоSSийские крылатые ракеты уничтожали жилые дома в украинских городах. Также пушки "Москвы" обстреляли украинский остров Змеиный. Теперь наиболее мощную ракетную платформу Кремля невозможно будет заменить. Американские отставные военные называют удар ВСУ по «Москве» очень весомой контратакой.

«Когда-то я был очень поражен этим судном. С пусковыми установками для ракет класса "земля-земля" корабль казался очень опасным. Однако, как оказалось, он был не способен держать удар», – сказал адмирал в отставке Сэмюэл Кокс.