NYT: Уничтожение крейсера «Москва» имеет символическое, дипломатическое и военное значение

Способность ВСУ уничтожить самое грозное роSSийское судно в Черном море много говорит о будущем военного флота в целом, информирует ZN.ua.

NYT: Уничтожение крейсера «Москва» имеет символическое, дипломатическое и военное значение
© Vasya21/GoodFon

Крейсер "Москва" был гордостью Черноморского флота РоSSии, символом доминирования страны в регионе и могущества ее военной машины. С его борта запускали крылатые ракеты по целям в Украине.

РоSSийские крылатые ракеты уничтожали жилые дома в украинских городах. Также пушки "Москвы" обстреляли украинский остров Змеиный. Теперь наиболее мощную ракетную платформу Кремля невозможно будет заменить. Американские отставные военные называют удар ВСУ по «Москве» очень весомой контратакой.

«Когда-то я был очень поражен этим судном. С пусковыми установками для ракет класса "земля-земля" корабль казался очень опасным. Однако, как оказалось, он был не способен держать удар», – сказал адмирал в отставке Сэмюэл Кокс.

New York Times пишет, что уничтожение "Москвы" имеет символическое, дипломатическое и военное значение. РоSSийские войска уже были отведены подальше от украинского побережья, что подтверждают чиновники США. Черноморский флот все еще способен наносить ракетные удары по Украине. Однако он не может обеспечить какие-либо десантные наступательные операции на побережье. Аналитики годами говорили о том, что новое поколение противокорабельных ракет сможет поставить под угрозу крупные и очень важные суда типа "Москвы" или авианосцев ВМС США. Успех ВСУ свидетельствует, что это будущее уже наступило.


Лесь Димань, ZN.ua

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