В Луганской области остается еще более 70 тыс. мирного населения

Гайдай призвал этих людей уезжать.

В Луганской области остается еще более 70 тыс. мирного населения
Фото: t.me/luhanskaVTSA

В Луганской области 16 апреля остается еще более 70 тысяч мирного населения, которое также просят эвакуироваться на безопасную территорию.

Об этом в Facebook сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Более 70 тысяч человек остаются в Луганской области, не эвакуируются. До полномасштабного вторжения РоSSии, на территории свободной ныне территории Луганской области проживало около 330 тысяч человек. За 52 дня организованной эвакуацией вывезено более 32 тысяч человек. Более 200 тысяч уехали самостоятельно», - сказал руководитель администрации.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация обостряется, Луганщина постоянно обстреливается агрессором, труднее пробиваться в населенные пункты, чтобы привезти помощь.

"Рубежное, Попасная и Горская община разрушены до неузнаваемости - там ситуация самая плохая, доступ туда усложнен. Северодонецк разрушен на 70%. В городе осталось около 20 тысяч горожан из 130 тысяч, живших там до войны. Кременная и Лисичанск сейчас в горячей фазе, обстрелы продолжаются и днем и ночью", - добавил Гайдай.

Гайдай призвал оставшееся население выезжать, чтобы сохранить себе жизнь и помочь этим украинской армии защитить Луганщину.

Напомним, что после утреннего обстрела в субботу, 16 апреля, в одном из районов Лисичанска произошло возгорание на местном базаре.

15 апреля в Лисичанске в результате обстрела роSSийских войск погиб волонтер. Его жена находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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