РоSSийские войска снова обстреляли Лисичанский нефтеперерабатывающий и бьют по жилым кварталам

Топлива на заводе нет. Горят остатки нефтешлама.

РоSSийская армия в субботу, 16 апреля, обстреляла Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще утром орки били по нефтяному предприятию, поднялся пожар в 5000 кв.м, тушение продолжается и сейчас", – рассказал он.

Гайдай подчеркнул, что это уже не первый обстрел этого завода.

"Рашисты целят в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама", – сообщил глава ОВА.

В то же время, роSSийские войска продолжают накрывать жилые кварталы Лисичанска.

Гайдай призывает жителей города оставаться в укрытиях.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Раньше власти неоднократно призывали мирных жителей Луганщины эвакуироваться. Глава ОВА акцентировал, что украинские защитники сдерживают врага, но тот ежедневно коварно обстреливает дома мирного населения – просто из мести.