В РоSSии будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: Путин подписал закон

Штраф будет составлять 2 тысячи рублей.

В РоSSии будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: Путин подписал закон
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В РоSSии теперь будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: президент РоSSии Владимир Путин подписал соответствующий закон, сообщает Кремль.

Подписанный закон вводит статью о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией в Кодекс об административных правонарушениях.

Под «отождествлением» подразумевают упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.

Кроме того, данным законом будут наказываться люди, отрицающие решающую роль «советского народа» в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Для физических лиц по этой статье предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.

Госдума приняла соответствующий законопроект 6 апреля, Совет Федерации – 13 апреля.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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