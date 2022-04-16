В РоSSии теперь будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: президент РоSSии Владимир Путин подписал соответствующий закон, сообщает Кремль .

Подписанный закон вводит статью о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией в Кодекс об административных правонарушениях.

Под «отождествлением» подразумевают упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР , командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.

Кроме того, данным законом будут наказываться люди, отрицающие решающую роль «советского народа» в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Для физических лиц по этой статье предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.

Госдума приняла соответствующий законопроект 6 апреля, Совет Федерации – 13 апреля.