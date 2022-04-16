В РоSSии будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: Путин подписал закон
Штраф будет составлять 2 тысячи рублей.
В РоSSии теперь будут штрафовать за отождествление СССР и нацистской Германии: президент РоSSии Владимир Путин подписал соответствующий закон, сообщает
Подписанный закон вводит статью о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией в Кодекс об административных правонарушениях.
Под «отождествлением» подразумевают упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии.
Кроме того, данным законом будут наказываться люди, отрицающие решающую роль «советского народа» в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Для физических лиц по этой статье предусмотрен штраф до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток, для юридических лиц – штраф до 50 тысяч рублей.
Госдума приняла соответствующий законопроект 6 апреля, Совет Федерации – 13 апреля.