"РоSSияне плохи в этом": американский военный эксперт рассказал, что значит для рф потеря крейсера "Москва"

Ракетный крейсер Москва

По мнению эксперта, россия вряд ли сможет быстро заменить потопленный крейсер "Москва".

Бывший военный атташе США в россии Кевин Райан считает, что рф вряд ли сможет быстро заменить потопленный крейсер "Москва". Он подчеркнул, что для замены "Москвы" нужно "много времени", чтобы отремонтировать и переоборудовать корабли. "А россияне как известно, плохи в этом", - отмечает эксперт.

Генерал допускает, что потеря флагманского корабля может сильно повлиять на долгосрочную стратегию рф. "Если они начнут терять свой флот во время этой войны, еще до того, как война закончится, влияние на их долгосрочную стратегию будет огромным", - сказал Райан.

Ракетний крейсер "Москва"

Он также отметил, что с начала вторжения роSSийский флот эксплуатировал примерно 12-24 корабля в Черном море, 11 из которых примерно такого же размера, как “Москва”. По его словам, потеря хотя бы одного из этих кораблей уменьшает мощь военно-морского флота москвы в Черном море примерно на 10%.


Галина Струс, politeka.net

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