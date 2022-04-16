Депутаты ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации из Мариуполя, - горсовет

Автобусы расстреляли в депо один за другим.

Депутаты ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации из Мариуполя, - горсовет
ОПЗЖ
Фото: Елена Нежельская

Депутаты местной фракции ОПЗЖ причастны к срыву эвакуации мирного населения из Мариуполя. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

Об этом сообщил директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, после 2 марта начались сильные обстрелы. Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Но роSSийская сторона не дала режима тишины. А затем автобусы расстреляли в депо один за другим.

Напомним, что роSSийские войска 18 апреля хотят закрыть Мариуполь на въезд и выезд, на неделю запретить передвижение гражданским, чтобы провести фильтрацию всех мужчин.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями силового блока Мариуполя.

А командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волина призвал власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

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